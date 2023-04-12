İstanbul’da boşaltılan binada çökme: 1 yaralı

Diğer hurdacı arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hurdacı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sanayi Mahallesi Muhtarı Ünal Yılmaz, "Sahipsiz bulunduğu için kağıtçılar olsun, hurdacılar olsun bu binalara girmeye başladı. Kontrolsüz bir şekilde binaya giren kişiler söküm yapmaya başladılar. Az önce de elim bir olay yaşandı. Çatının çökmesi sonucu bir vatandaşımız çatının altında kaldı. Bu bir ilk ama son değil arkası da gelecektir onun için hızlı bir şekilde güvenliğin alınması gerekiyor." dedi.