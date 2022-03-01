İstanbul’da büyük kumar operasyonu

İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekiplerinin24 şubat 2022 tarihinde birçok adrese gerçekleştirdiği operasyonda 643 kahvehane, kıraathane, cafe, 39 dernek ve 19 ruhsatsız iş yerine baskın yapıldı. Adreslerde yaklanan toplamda 4935 şahsın GBT sorgulaması yapıldı ve 6 kişinin çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edilerek yakalandı. Kumar oynadıkları tespit edilen 61 şahsın ise hakkında kabahatler kanunu 34. Madde gereğince toplamda 110 bin 959 lira idari para cezası kesildi ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlaladığı tespit edilen 18 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. Öte yandan kumarda kullanılan 7 adet kumar makinasi, 4 bin 120 lira ve 200 dolar para , 9 deste iskambil kağıdı , 80 adet pul , 4 adet zar , 1.5 gr esrar , 1.04 gr tş kokanine el konuldu. Ayrıca ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 7 iş yeri ise mühürletildi.

TOPLAM 48 FARKLI ADRESE BASKIN

İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Organize, Kaçakçılık ve Narkotik şube müdürlüğü görevlileri birlikte hareket ederek 25 şubat ve 26 şubat 2022 tarihlerinde toplam 48 farklı eğlence mekanlarına operasyon düzenledi. 35 ekip ve 70 personelin katılımıyla Şişli ve Beyoğlu ilçelerinde bulunan bar, club , disco, restaurant v.b. olmak üzere toplam 48 mekana baskın yapıldı. Yapıla baskında 426 şahsın gbt sorgusu yapıldı ve yapılan denetimlerde 9 iş yerinin kapalı alanda tütün mamulü tüketildiği , 2 işyerinde tabdk belgesinin süresinin uzatıldığına dair evrak ibraz edilemediği , 1 iş yerinin mesul müdürlük belgesinin bulunmadığı ve 1 iş yerinin de ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilerek polis ekipleri tarafından gerekli işlemler uygulandı.