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Giriş Tarihi: 30.4.2025

İstanbul’da çaldılar Kocaeli’nde yakalandılar

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da çaldılar Kocaeli’nde yakalandılar
İstanbul'un Kartal ilçesinde bir otomobilin bagajından 50 bin lira çalan 3 şüpheli Kocaeli'nde yakalandı.
Kartal'da 4 Nisan'da polise başvuran Ş.C., Yukarı Mahallesi, Üsküdar Caddesi'nde park halinde bulunan otomobilinin arka camının kırılarak hırsızlık yapıldığı yönünde şikâyette bulundu. Hırsızların motosiklet kaskıyla hırsızlık yaptığı, ön camı kırıp, bagajdaki 50 bin TL'yi çaldıkları belirlendi. Kocaeli'ne kaçtığı tespit edilen şüpheliler F.A. (24), M.B. (26) ve Ö.I. (20) yapılan operasyonla gözaltına alınırken şüphelilerin daha önceden de suç kayıtları olduğu tespit edildi. 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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İstanbul’da çaldılar Kocaeli’nde yakalandılar
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