İstanbul’da camide akrabasını katletmişti! İşte istenilen ceza

Olay, 8 Ocak 2023'te Karadeniz Mahallesi'nde bulunan Paşaçayırı Camii'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Cenaze namazı için camiye gelen Halil İbrahim Güçin (29), kuzeninin eski eşi Cengiz Uyğur tarafından silahla başından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Güçin hayatını kaybederken, Kamil Boz ise hafif yaralandı. Gözaltına alınan Cengiz Uyğur 9 Ocak'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAVCILIK SORUŞTURMAYI TAMAMLADI

Soruşturma sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamede, Cengiz Uyğur'un polis ifadesine yer verildi. Uyğur, maktulün üç yıl önce boşandığı eski eşi Gülay Aslan'ın amcasının oğlu olduğunu belirtti. Uyğur, Güçin'in terör örgütü PKK'nın propagandası yaptığını, bu sebeple aralarında husumet başladığını, konuyla ilgili CİMER'e ve savcılığa şikayette bulunduğunu iddia etti. Uyğur, eski eşinin babasında ve amcasından da tehditler aldığını söyledi. Maktul Halil İbrahim Güçin'in de kendisini "Seni öldüreceğiz" dediğini ileri süren Uyğur, olay günü ölen amcasının camide taziyesinin olduğunu, başsağlığı dilemek için gittiğini, caminin namaz kılınan yerinde Güçin'i ayakta gördüğünü, elini beline attığını görünce kendisini öldüreceğini düşünerek üzerinde bulunan silahıyla ateş ettiğini, hedef gözetmediğini, uzun zamandır ölüm tehditleri aldığı için korku ve heyecanı nedeniyle olayın anlık geliştiğini ileri sürdü. Güçin'in vurulduğunu görmediğini, camiden ayakkabısını bile almadan çıplak ayakla kaçıp polise teslim olduğunu anlattı. Uyğur, ruhsatsız silahı 15 Temmuz darbe girişimi günü karakolun önünde beklerken bir kişinin karakola gelirse kullanması için verdiğini, o tarihten beri silahın kendisinde olduğunu, Halil İbrahim Güçin ve babasının kendisini 1 ay önce arayarak "Seni öldürüp çocuklarını PKK'ya vereceğiz" diye tehdit etmesinden sonra da o silahı taşımaya başladığını belirtti.

AĞABEYİ DE TUTUKLANDI

Tanık ifadeleriyle sanık Cengiz Uyğur'u olay yerine getirip götürdüğü iddia edilen ağabeyi Hanifi Uyğur ise kesinlikle kardeşini götürüp getirmediğini, tanıkların yalancı şahitlik yaptıklarını söylediyse de Cengiz ile Hanifi Uyğur'un telefonlarından olay günü aynı saatte baz istasyonundan sinyal alındığı, muhtemelen arabayla geçiş yaptıklarının tespit edilmesiyle 15 Haziran'da tutuklandığı kaydedildi.

İKİ SANIK YALANCI TANIKLIKLA SUÇLANDI

İddianameye göre, tanık olarak ifadelerine başvurulan Ali Rıza Ögel ve Mehmet Salim Ögel ise, Cengiz Uyğur'un ağabeyi Hanifi Uyğur'un aracını cami önünde beklediklerini, olay sonrasında ise Cengiz'in ağabeyinin aracına binerek kaçtığını söyledikleri, Hanifi'nin tutuklanmasından sonra ise ifadelerini değiştirerek Hanifi'yi görmediklerini, kurtarmaya yönelik yalan beyanda bulundukları belirtildi.

KARARLI BİR ŞEKİLDE MAKTULÜN ARKASINDAN YAKLAŞTI

İddianamede, Cengiz Uyğur'un eski eşi Gülay'ın ayrılma sürecinde bir süre amcasının oğlu Halil İbrahim Güçin'in yanında kaldığı, daha sonra babasının Ağrı'daki evine gitmesiyle Uyğur'un, Güçin'e husumet beslediği, her iki tarafın da akrabası olan Sabri Uyğur'un cenazesine maktulün katılacağını bildiği, tasarlayarak silahlı olarak gittiği camide aralarında herhangi bir konuşma geçmeden, kararlı bir şekilde maktulün baş kısımına arkadan yaklaşarak bir el ateş ederek öldürdüğü kaydedildi.

Cengiz'in ağabeyi Hanifi Uyğur'un da olay yerine yakın kapısı açık şekilde kardeşini beklediği, Cengiz'in eylemden sonra ağabeyinin aracına binerek kaçmasına yardım ettiği belirtildi.

TASARLAYARAK ÖLDÜRMEKTEN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, Cengiz Uyğur'un "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi, "Ruhsatsız silah bulundurma" ve "Kasten yaralama" suçlarından da toplam 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Ağabeyi Hanifi Uyğur'un "Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapsi, diğer sanıklar Ali Rıza Ögel ve Mehmet Salim Ögel'in ise "Yalan tanıklık" suçundan 4'er aydan 1'er yıla kadar hapisleri talep edildi.

TUTUKLULUKLARI DEVAM

Davanın ilk duruşması da İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde geçtiğimiz günlerde görüldü. Mahkeme, savunmalarını yapan tutuklu sanıklar Cengiz Uyğur ve Hanifi Uyğur'un tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Ağabey Hanifi Uyğur'un tedavi gördüğü psikiyatri hastanesinden tıbbi kayıtlarının istenmesine, ardından ceza ehliyeti yönünden adli tıp kurumuna sevk edilerek rapor istenmesine hükmetti. Tanıkların dinlenmesine karar verilen duruşma ertelendi. (DHA)