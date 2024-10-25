İstanbul’da çete baskını: 12 gözaltı…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; yurt dışında firar olan Serhat G. liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

"Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Düşürülmesi ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarına karıştıkları tespit edilen 12 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, beş şarjör ve 92 mermi ele geçirildi.