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Giriş Tarihi: 28.4.2023 13:54 Son Güncelleme: 28.4.2023 14:10

İstanbul’da çifte ölüm: İki genç araçta başlarından vurulmuş halde bulundu

İstanbul Kağıthane’de iki genç, kiralık bir otomobilin içerisinde başlarından vurulmuş halde bulundu. Polis olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatırken, cenazeler inceleme sonrası hastane morguna kaldırıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul’da çifte ölüm: İki genç araçta başlarından vurulmuş halde bulundu

Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, sabah saatlerinde yolda yürüyen vatandaşlar park halindeki bir otomobilin içerisinde iki gencin kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde durduğunu gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede başlarından vurulan gençlerin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Gençlerin akrabaları ile mahallelinin olay yerinde toplanması üzerine polis ekipleri, savcılık talimatıyla cenazeleri araçla birlikte çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürdü. Burada olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında iki gencin cansız bedenleri cenaze aracıyla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölü bulunan gençlerin Halil Kış (32) ve Serhat Urun olduğu belirlendi. Polis yaptığı incelemede dışarıdan mermi girişi olmadığını, olayın araç içerisinde gerçekleştiğini tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

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İstanbul’da çifte ölüm: İki genç araçta başlarından vurulmuş halde bulundu
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