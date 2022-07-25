İstanbul’da cinayet… Eşinin eski eşi öldürdü…

İstanbul Esenyurt'ta 24 Temmuz Pazar günü meydana gelen olayda, S.A, saat 17.45 sıralarında Gök Evler Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yapılan araştırmalarda, S.A. ile dini nikahlı eşinin eski eşi S.K. arasındaki geçmiş bir husumetten dolayı kavga çıktığı ve olayın bu husumet neticesinde yaşandığı belirlendi.

Olaya karıştıkları belirlenen S.K, S.K, G.C. ve E.K. isimli dört kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üstlerinde yapılan aramalarda olayda kullanıldığı değerlendirilen iki adet ruhsatsız tabanca ve bir adet bıçak ele geçirildi. Dört şüpheli de "Silahla Yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.