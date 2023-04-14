İstanbul’da çocuğun düştüğü çukur hala tehlike saçıyor

Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde yaklaşık 3 ay önce durdurulan inşaatta yağmur suyu ile dolu çukur 4 yaşındaki Adem Kavçin'in ölümüne neden oldu. Çukura düştüğü belirtilen çocuk boğularak öldü. Aile inşaatı yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.