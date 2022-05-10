İstanbul’da çok sayıda adrese uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından daha önce yapılan teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen bilgi ve deliller ışığında İstanbul'da başta Gaziosmanpaşa olmak üzere çok sayıda ilçede onlarca adreste uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü timleri de destek verdi.



Suphelilere ait adreslere giren polis ekipleri adreslerde uzun süre arama yaptı. Operasyon ve adreslerde yapılan aramalar sırasında özel harekat timleri sokak başlarında güvenlik önlemi aldı.

Yapılan aramalar sonrasında bazı şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.