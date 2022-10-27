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Giriş Tarihi: 27.10.2022 15:45

İstanbul’da Cumhuriyet Bayramı kutlama hazırlıkları başladı

İstanbul Valiliği Cumhuriyetin 99. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenecek törenle ilgili hazırlıkların yapıldığı kaydedildi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul’da Cumhuriyet Bayramı kutlama hazırlıkları başladı

Cumhuriyetin 99. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenecek törenle ilgili İstanbul Valiliği hazırlıkların proğramını açıkladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümü münasebetiyle; ilimizde gerçekleştirilecek kutlama programları çerçevesinde 28 Ekim 2022 - Cuma Saat: 14.00 Çelenk Sunma Töreni (Cumhuriyet Anıtı - Taksim) (İstanbul Valiliği Çelengi, 1.Ordu Komutanlığı Çelengi ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çelenkleri sunumu) Saat: 15.00 Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Bando Konseri (Cumhuriyet Anıtı) Tarih: 29 Ekim 2022 - Cumartesi Saat: 09.30 Tebriklerin Kabulü ( İstanbul Valiliği ) 10.30 Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi (Vatan Caddesi) " olacak.

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İstanbul’da Cumhuriyet Bayramı kutlama hazırlıkları başladı
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