İstanbul’da Cumhuriyet Bayramı kutlama hazırlıkları başladı

Cumhuriyetin 99. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenecek törenle ilgili İstanbul Valiliği hazırlıkların proğramını açıkladı.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümü münasebetiyle; ilimizde gerçekleştirilecek kutlama programları çerçevesinde 28 Ekim 2022 - Cuma Saat: 14.00 Çelenk Sunma Töreni (Cumhuriyet Anıtı - Taksim) (İstanbul Valiliği Çelengi, 1.Ordu Komutanlığı Çelengi ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çelenkleri sunumu) Saat: 15.00 Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Bando Konseri (Cumhuriyet Anıtı) Tarih: 29 Ekim 2022 - Cumartesi Saat: 09.30 Tebriklerin Kabulü ( İstanbul Valiliği ) 10.30 Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi (Vatan Caddesi) " olacak.