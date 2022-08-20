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Giriş Tarihi: 20.8.2022 13:18

İstanbul'da 'Dar Alan' uygulaması: 5 zehir taciri gözaltına alındı

İstanbul’un yedi ilçesindeki “Dar Alan” uygulamalarında dört uyuşturucu madde satıcısı uyuşturucu maddelerle yakalandı. Bir aranan firari de gözaltına alındı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da ’Dar Alan’ uygulaması: 5 zehir taciri gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar, Başakşehir, Beyoğlu, Fatih, Esenyurt, Gaziosmanpaşa ve Şişli İlçeleri'nde "Dar Alan" uygulaması yaptı. Beş bin 150 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünden geçirildi. Bin 197 araba, 427 motosiklet kontrol edildi. Geçmişte işlediği suçlardan ötürü tutuksuz olarak yargılanırken hapis cezası kesinleşen ve teslim olmayan bir firari suçlu ile altı Yoklama Kaçağı yakalandı. Dört kişi uyuşturucu maddelerle yakalandı. Yapılan aramalarda; 225 gram Esrar maddesi, 78 gram Metamfetamin maddesi, 11 gram Eroin maddesi, 42 uyuşturucu hap ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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İstanbul'da 'Dar Alan' uygulaması: 5 zehir taciri gözaltına alındı
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