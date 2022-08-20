İstanbul’da ’Dar Alan’ uygulaması: 5 zehir taciri gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar, Başakşehir, Beyoğlu, Fatih, Esenyurt, Gaziosmanpaşa ve Şişli İlçeleri'nde "Dar Alan" uygulaması yaptı. Beş bin 150 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünden geçirildi. Bin 197 araba, 427 motosiklet kontrol edildi. Geçmişte işlediği suçlardan ötürü tutuksuz olarak yargılanırken hapis cezası kesinleşen ve teslim olmayan bir firari suçlu ile altı Yoklama Kaçağı yakalandı. Dört kişi uyuşturucu maddelerle yakalandı. Yapılan aramalarda; 225 gram Esrar maddesi, 78 gram Metamfetamin maddesi, 11 gram Eroin maddesi, 42 uyuşturucu hap ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.