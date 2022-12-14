İstanbul’da ’Dar Alan Uygulaması’nda 28 firari yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar, Başakşehir, Beyoğlu, Fatih, Esenyurt ve Şişli İlçeleri'nde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik "Dar Alan Uygulamaları" yaptı. Uygulamalarda ve peş peşe düzenlenen seri uyuşturucu operasyonlarında 28 aranan firari suçlu yakalanarak gözaltına alındı. 724 gram Esrar maddesi, 407 gram Metamfetamin maddesi, 302 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, çok sayıda uyuşturucu hap, dört ruhsatsız tabanca, 32 mermi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen beş bin 155 lira ele geçirildi.