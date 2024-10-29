İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 31 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetleri tespit edildi. Terör örgütünün yapılanmalarından olan "AHİDDER" isimli illegal mescid/medrese'de faaliyet yürüten, liderliğini 'Mustafa Yakupoğlu' kod adlı Mustafa Kahveci isimli şahsın sohbet etkinlikleri düzenlediği ortaya çıktı.

Mescit faaliyetleri kapsamında taban kazanma amaçlı tebliğ çalışmalarının yaptığı, mescit genelinde fitre, zekat ve infak adı altında toplanan paraları tespit edildi. Şüphelilerin bu paraları sözde esir tutulan DEAŞ terör örgütü yanlısı kadın/çocuklara ve mescit bünyesinde faaliyet gösteren şahısların çocuklarına yönelik eğitim ve medrese açmak amacıyla kullanıldığı yönünde tespitlere ulaşıldı.

31 GÖZALTI

Mescitteki etkinliklere hoca ve sorumlu olarak katılan, terör örgtüyle organik bağ kurduğu anlaşılan 35 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. İstanbul'da 37 farklı adrese yapılan operasyonda 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.