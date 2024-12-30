İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 38 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik iki farklı operasyon düzenlendi. Terör Örgütleri içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, örgüt mensupları ile irtibatlı olarak örgüt propagandası yaparak ve örgüt adına finansman faaliyetlerinin kontrolünü sağladığı tespit edildi. Bu operasyon kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı, 2 şahıs ise İl Göç İdaresine teslim edildi.

2 FARKLI OPERASYON

Diğer soruşturma ise, DEAŞ Silahlı Terör Örgütleri ve Çatışma Bölgeleri ile bağlantılı olarak hareket eden ve son süreçte ülkemizi hedef alan eylemler yapabileceği değerlendirilen YTS ( Yabancı Terörist Savaşçı ) olduğu değerlendirilen 46 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.