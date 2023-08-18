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Giriş Tarihi: 18.8.2023 11:17

İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 7 şüpheliye operasyon düzenlendi. Terör örgütleri ile bağlantılı olarak hareket edip, selefilik çalışmaları içerisinde yer alan ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen dört kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen başlatılan soruşturma kapsamında DEAŞ, HTŞ/FEC/ENC Silahlı Terör Örgütleriyle bağlantılı olarak hareket edip bahse konu terör örgütleri yanlısı faaliyetlerde bulunan ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan 7 şahıs tespit edildi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Tespit edilen 7 şahsa İstanbul'da 8 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

4 GÖZALTI

Söz konusu terör örgütleri ile bağlantılı olarak hareket edip, selefilik çalışmaları içerisinde yer alan ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen dört kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
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