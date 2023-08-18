İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen başlatılan soruşturma kapsamında DEAŞ, HTŞ/FEC/ENC Silahlı Terör Örgütleriyle bağlantılı olarak hareket edip bahse konu terör örgütleri yanlısı faaliyetlerde bulunan ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan 7 şahıs tespit edildi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Tespit edilen 7 şahsa İstanbul'da 8 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

4 GÖZALTI

Söz konusu terör örgütleri ile bağlantılı olarak hareket edip, selefilik çalışmaları içerisinde yer alan ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen dört kişi yakalanarak gözaltına alındı.