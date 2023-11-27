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Giriş Tarihi: 27.11.2023 11:10

İstanbul'da DEAŞ operasyonu!“Rus İstihbaratı’na çalışıyorum” dedi, tutuklandı

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve önce terör örgütü DEAŞ adına ardından da Rus İstihbaratı adına faaliyetler yürüttüğünü söyleyen Rusya uyruklu Baurzhan K. tutuklandı.

Emir SOMER Emir SOMER
İstanbul’da DEAŞ operasyonu!“Rus İstihbaratı’na çalışıyorum” dedi, tutuklandı

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ adına faaliyetler yürüten ve terör örgütü DEAŞ yanlısı sosyal medya hesaplarını kuran Rusya uyruklu iki kişinin de aralarında olduğu Hasan Ö. (51), Yaşar İ. (49), Amır I. (28) ve Baurzhan K. (32) isimli dört kişiyi operasyonla gözaltına aldı. Rusya uyruklu Baurzhan K. ifadesinde önce terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyetler yürüttüğünü ardından da Rus İstihbaratı'na çalıştığını söyledi. Baurzhan K. ve terör örgütü DEAŞ adına faaliyetler yürüten, terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yapan, "İnfak" adı altında terör örgütü DEAŞ adına paralar toplayan ve terör örgütü DEAŞ'a eleman temininde bulunan diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi. Rusya uyruklu olan diğer şüpheli Amır I. hakkında "Sınır Dışı" işlemleri başlatıldı. Rusya uyruklu olan Baurzhan K. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Yurt dışına çıkış yasağı konulan Yaşar İ. ve Hasan Ö. ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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İstanbul'da DEAŞ operasyonu!“Rus İstihbaratı’na çalışıyorum” dedi, tutuklandı
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