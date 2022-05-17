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Giriş Tarihi: 17.5.2022 09:02

İstanbul’da “Değnekçi” operasyonu

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da “Değnekçi” operasyonu

İstanbul Kadıköy’de araçlarını caddeye park eden vatandaşlardan otopark ücreti alan bir değnekçi; İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği Polisleri tarafından suçüstü yakalandı. O anlar polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; Kadıköy İlçesi'nde "Korsan Otoparkçılık - Değnekçilik" operasyonu düzenledi. Kadıköy İlçesi'ne bağlı Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde araçlarını caddeye park etmek isteyen ve eden vatandaşlardan otopark ücreti talep ettiği ve aldığı belirlenen V.K. isimli bir kişi, Sivil Trafik Polisleri tarafından fiziki olarak takibe alındı. İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği Polisleri caddeye araçlarını park etti. V.K. adlı değnekçi, sivil polislerden otopark ücreti talep edince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. O anlar polis kamerasına yansıdı. Değnekçi V.K. hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Karayolu Üzeri Park Yerindeki Araçlardan Park Yerini Tespite Yetkili İdarece Veya Bu İdare Tarafından İşletme İzni Verilmediği Halde Park Ücreti Almak Veya Almaya Teşebbüs Etmek" maddesi gereğince adli işlem yapıldı.

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İstanbul’da “Değnekçi” operasyonu
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