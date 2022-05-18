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Giriş Tarihi: 18.5.2022 10:48

İstanbul'da değnekçi operasyonu! Sınırsız parka 30 TL alıyorlardı

ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
İstanbul’da değnekçi operasyonu! Sınırsız parka 30 TL alıyorlardı

İstanbul Tuzla’da Tuzla Port Alışveriş Merkezi önünde otomobillerini park etmek isteyen sürücülerden sınırsız süreliğine 30 lira otopark ücreti talep eden 3 kişi, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalandı.

Tuzla Ahmet Kılıç Bulvarı üzerinde yer alan Tuzla Port Alışveriş Merkezi önünde araçlarını park etmek isteyen sürücülerden zorla para talep edildiği bilgisini alan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sorumluları suçüstü yakalamak için harekete geçti. Sivil sürücü kılığına giren trafik ekibi, otopark ruhsatı bulunmadığı halde park eden otomobillerden zorla ücret talep edilerek "değnekçilik" yapılan alana gitti.

30 LİRAYA SINIRSIZ PARK

Otomobillerini park etmek isteyen ekipten park ücreti talep edildi, 30 lira karşılığında sınırsız park yapılabildiği söylendi. Sahte otopark çetesini suçüstü yakalayan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ömer Ç., Hasan K., ve Abbas T.'yi Tuzla Polis Merkezi Amirliği'nde gözaltına aldı.

Değnekçilere 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan "Karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" suçundan adli işlem yapıldı.

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İstanbul'da değnekçi operasyonu! Sınırsız parka 30 TL alıyorlardı
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