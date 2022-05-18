İstanbul’da değnekçi operasyonu! Sınırsız parka 30 TL alıyorlardı

Tuzla Ahmet Kılıç Bulvarı üzerinde yer alan Tuzla Port Alışveriş Merkezi önünde araçlarını park etmek isteyen sürücülerden zorla para talep edildiği bilgisini alan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sorumluları suçüstü yakalamak için harekete geçti. Sivil sürücü kılığına giren trafik ekibi, otopark ruhsatı bulunmadığı halde park eden otomobillerden zorla ücret talep edilerek "değnekçilik" yapılan alana gitti.
30 LİRAYA SINIRSIZ PARK
Otomobillerini park etmek isteyen ekipten park ücreti talep edildi, 30 lira karşılığında sınırsız park yapılabildiği söylendi. Sahte otopark çetesini suçüstü yakalayan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ömer Ç., Hasan K., ve Abbas T.'yi Tuzla Polis Merkezi Amirliği'nde gözaltına aldı.