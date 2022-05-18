İstanbul’da değnekçi operasyonu! Sınırsız parka 30 TL alıyorlardı

Değnekçilere 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan "Karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" suçundan adli işlem yapıldı.