İstanbul’da dehşet anları! Araçtan inip iki kişiye kurşun yağdırdı: O anlar kamerada





İKİ KİŞİYE KURŞUN YAĞDIRDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kasığından yaralanan Müslim D. ve ayağından yaralanan Nihat E.'yi yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Şahısların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde inceleme yaparak sokaktaki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Saldırı anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.