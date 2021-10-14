İstanbul’da dehşet! Annesini döven babasını öldürdü

Olay, Başakşehir 1. Kısım Mahallesi'nde geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, plastik işletmeciliği yapan Ömer Sedat Ç. evde uyuşturucu kullandıktan sonra eşi E.Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Ömer Sedat Ç., eşine şiddet uygulamaya başladı. O sırada evde bulunan çiftin oğlu B.Ç. sesleri duyunca odaya geldi. Babasının, annesine şiddet uyguladığını gören B.Ç. annesini kurtarmaya çalıştı. B.Ç. babası Ömer Sedat Ç.'yi sakinleştirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine B.Ç. evde bulunan silahla bir el ateş etti. Başına kurşun isabet eden Ömer Sedat Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. Üniversite öğrencisi B.Ç., olayda kullandığı silahla polis merkezine giderek teslim oldu.