İstanbul’da dehşet: Babasını böyle dövdü!

Durumu fark eden vatandaşlar, Yıldız'a tepki gösterince Yıldız olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, başından ağır yaralanan babayı ilk müdahalenin ardından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren babanın durumun ağır olduğu öğrenildi.