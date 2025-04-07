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Giriş Tarihi: 7.4.2025 10:49 Son Güncelleme: 7.4.2025 10:51

İstanbul’da dehşet! Biri hamile iki kişi öldürüldü

Şişli'de bir apartmanın zemin katındaki daireye giren maskeli saldırganlar, hamile kadın ve yanındaki şahsı silahla vurdu. Hamile kadın ve yanındaki adamın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da dehşet! Biri hamile iki kişi öldürüldü

Olay, Şişli Kuştepe Mahallesi'nde Yavru Kuş Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, maskeli saldırganlar 5 katlı binanın zemin katındaki daireye girdi. Gültekin Gezer (23) ile hamile olan Kader Küçük Coşkun'u silahla vurdu. Silah seslerinin duyulmasının ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri de olay yerine geldi. Gezer ve Coşkun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Gezer ve Coşkun'un cenazelerinin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığı öğrenilirken, polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

8 KURŞUN SIKMIŞLAR

Yapılan incelemelerde genç adamın vücuduna 8 kurşun isabet ettiği öğrenilirken Kader Küçükcoşkun'un ise sırtından vurulduğu belirlendi.

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İstanbul’da dehşet! Biri hamile iki kişi öldürüldü
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