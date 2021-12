İstanbul’da dehşet dolu anlar: Maske takmayan müşteri silah çıkardı!

Müşteri, kendisine maske uyarısında bulunan market çalışanlarına saldırdı, silahla tehdit etti! | Video

Olay, bugün Maltepe Değirmen Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, O.K. alışveriş yapmak için markete girdi. Maske takmayan O.K., kasiyer ve görevliler tarafından uyarıldı. Çıkan tartışmada O.K. belinde bulunan silahı alarak havaya doğru tuttu, market çalışanlarına hakaret ve tehditlerde bulundu.