İstanbul'da dehşet görüntüleri: 12 yaşındaki epilepsi hastası çocuğu darbettiler! 'Anne beni öldürecekler'

"HARÇLIĞINI ALDIKLARINI YENİ ÖĞRENDİM"

Oğlunun daha önce de aynı kişiler tarafından zorbalığa maruz kaldığını yeni öğrendiğini belirten anne, "Daha önce marketlerde gidip harçlığını almışlar. Ben okula harçlık veriyorum, harçlığını elinden alıyorlarmış. 'Markete gidip çalmazsan, bize getirmezsen seni öldürürüz' diye tehdit etmişler. Bana söylemiyormuş çünkü tehdit edildiği için çocuk da konuşamıyor. Ben bu olayları son iki üç gündür öğreniyorum" diye konuştu.