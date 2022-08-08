İstanbul’da dehşete düşüren görüntü: Motosikletliyi ezmeye çalıştı!

ARACI ÜZERİME KIRDI



Bunun üzerine sinirlenerek servis aracının aynasını kapattığını belirten Ramazan Torun, "Aynasını kapattıktan sonra aracı üzerime kırdı. Bana çarpmaması için ben karşı şeride geçtim. Orada zaten görüntülerde de mevcut. Kendisini kenara çağırıyorum. Polis çağıracağımı söylüyorum. Onun üzerine adam aracıyla üzerime çıkmaya çalışıyor. Birkaç kez geri geri manevra yaparak ve sözlü olarak seni ezeceğim, öldüreceğim diyor. Böyle manevralar yaptı. Zaten yol tek yönlü bir yol. Terse dönüyor. Sonrasında ben tekrar aracın plakasını alıp şikayetçi olmak için arkasından gittim. Videoya çekerken beni fark etti. Tekrar beni yolda birkaç kez sıkıştırdı. Ondan sonra ben zaten kendi canımı kurtarmak için olay yerinden uzaklaştım. Konuyla alakalı savcılığa suç duyurusunda bulundum" şeklinde konuştu.

Motosikletlinin servis tarafından ezilmemek için kaçtığı anlar, cadde üzerindeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Ramazan Torun'un kendi cep telefonu ile yaptığı video kaydında ise servisin onu kovaladığı ve çok yakınından takip ettiği görüldü.