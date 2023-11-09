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Giriş Tarihi: 9.11.2023 11:25

İstanbul’da depoyu basan polis 30 milyonluk kaçak ilaç ve cihaz ele geçirdi

İstanbul’da maddi değer yüksek olan kişisel bakım ve güzellik merkezlerinden kullanılan ilaçları kaçak yollarla ülkeye getirip depolayan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin depo olarak kullandığı alanda yaklaşık piyasa değeri 30 milyon lira olan ilaç ve tıbbi cihazlar ele geçirildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da depoyu basan polis 30 milyonluk kaçak ilaç ve cihaz ele geçirdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, yasadışı ilaçlarla meydana gelen kamu zararının engellenmesine ve halk sağlığının korunması adına Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürütüldü.

Yapılan çalışmalarda; Kişisel bakım ve güzellik merkezlerinde kullanımı olan maddi değeri yüksek ilaçların, 2 şüpheli şahıs tarafından yasadışı yollardan temin edilerek depolarda saklandığı tespit edildi.

Önceki gün İstanbul'da belirlenen 2 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık olarak 30 Milyon lira olan, 15 bin 159 adet dolgu malzemesi ile işlem sırasında kullanılan malzemeler, bin 407 adet tıbbi cihaz,154 adet botoks ilacı ve 206 adet botoks cihazı ele geçirildi.

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İstanbul’da depoyu basan polis 30 milyonluk kaçak ilaç ve cihaz ele geçirdi
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