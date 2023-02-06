İstanbul’da deprem bölgesi için kan bağışı seferberliği sürüyor

Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın, ilk etapta bölgeye sevk edilecek yeterli kan stokunun olduğunu belirterek, gelecekte olabilecek ilave ihtiyaçlar için vatandaşları kan bağışına davet etmesinin ardından kentteki kan bağışı noktalarında yoğunluk meydana geldi.
Bu kapsamda Kartal'daki kan bağışı merkezlerine giden vatandaşlar sıraya girdi.
Yoğunluğun yaşandığı noktalardan Çapa Kızılay Kan Merkezi'ne gelen vatandaşlar, afetzedeler için kan verdi.
Yakup Yüksel ise yapılan çağrıya uyarak kan bağışı noktasına geldiğini, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini kaydetti.
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