İstanbul’da deprem bölgesi için kan bağışı seferberliği sürüyor

Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın, ilk etapta bölgeye sevk edilecek yeterli kan stokunun olduğunu belirterek, gelecekte olabilecek ilave ihtiyaçlar için vatandaşları kan bağışına davet etmesinin ardından kentteki kan bağışı noktalarında yoğunluk meydana geldi.