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Giriş Tarihi: 8.2.2023 18:35 Son Güncelleme: 8.2.2023 20:16

İstanbul'da deprem yardımı seferberliği

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7.ve 7.6 şiddetindeki 10 ilde meydana gelen depremde İstanbul'dan gönderilen yardım rakamları açıklandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bugüne kadar deprem bölgelerine 122 uçak 22 kargo uçağı 2 gemi 20 bin 515 personel ile çok sayıda yardımın gönderildiğini duyurdu.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul’da deprem yardımı seferberliği

İstanbul Valiliği, İstanbul'dan deprem bölgesine gönderilen yardımların artarak devam ettiğini ve bu yardımları depremden etkilenen 10 şehre ulaştırmak üzere hava, kara ve denizden gönderdiklerini belirterek , "İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada "17.00 itibarıyla İstanbul'dan toplam 122 uçak, 22 kargo uçağı, 2 gemi, 20 bin 515 personelimiz ve AFAD gönüllülerimiz, bin 91 iş makinesi, 964 yardım tırı, 4 bin 765 çadır, 103 ambulans ve UMKE aracı başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildi" denildi.

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İstanbul'da deprem yardımı seferberliği
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