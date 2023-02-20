İstanbul’da depreme dayanıksız olan okulların tahliyesine başladı

İstanbul'da riskli olduğu belirtilen 93 okul hakkında, tahliye kararı verildi. Bu sabah itibarıyla 93 okul ve eğitim kurumundaki öğrenciler güvenli okullara nakledilmeye başlandı. Küçükçekmece Kanarya Ortaokulu da bunlardan biri oldu. Bin 700 öğrenci başka okullara nakledildi.

Veli Cemal Danışman, "Sabah çok yoğun bir kalabalık vardı veliler ve öğrenciler iç içe bir durumdaydı, öğrencilerin bir tarafa alınması velilerin başka bir tarafa alınması gerekiyordu. Servisler de çok küçük büyük otobüslerin olması daha iyi olurdu, okul uzak olduğu için gidip gelmesi zor." dedi.