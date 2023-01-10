İstanbul’da dev dolandırıcılık operasyonu

İstanbul'da devre mülk sahibi olan ya da satın almak isteyen vatandaşları ağlarına düşürüp çeşitli bahanelerle paralarını aldıktan sonra dolandıran çeteye yönelik operasyon yapıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince eş zamanlı olarak çeşitli adreslere yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler Gayrettepe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin emlak şirketi kurarak çok sayıda kişiye devre mülk sattığı, sattıkları devre mülkleri de yabancı ülke vatandaşlarına oturum izni için satma vaadiyle tekrar mağdurlardan "reklam, tapu, vergi ve diğer giderler" adı altında para aldığı iddia edildi.
Polisin baskın yaptığı adreslerden birinin önünde bulunan mağdurlarda açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 1 milyon Lira dolandırıldığını söyleyen Sebahattin Balkaya, "Bizi devre mülk satışı için Yalova'ya götürdüler. Bir odayı 50 kişiye satıyorlar. Bir odada kişi başına 7 santimetre yer düşüyor. Şuanda benim 1 milyon liraya yakın zararım var. Beni arayıp benim işimi çözeceklerini söyleyip buraya çağırdılar. Geldiğimde polisleri gördüm" dedi. Dolandırıldık Büro Amirliği ekiplerinin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.