İstanbul’da dev dolandırıcılık operasyonu

Polisin baskın yaptığı adreslerden birinin önünde bulunan mağdurlarda açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 1 milyon Lira dolandırıldığını söyleyen Sebahattin Balkaya, "Bizi devre mülk satışı için Yalova'ya götürdüler. Bir odayı 50 kişiye satıyorlar. Bir odada kişi başına 7 santimetre yer düşüyor. Şuanda benim 1 milyon liraya yakın zararım var. Beni arayıp benim işimi çözeceklerini söyleyip buraya çağırdılar. Geldiğimde polisleri gördüm" dedi. Dolandırıldık Büro Amirliği ekiplerinin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.