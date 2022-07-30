İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Temmuz ayında seri "Kaçak Ürün" operasyonları düzenledi. Kaçak olarak vergisiz bir şekilde ülkemize getirilen ve satılarak piyasaya sürülmek istenen ürünlerin depolandığı ve satıldığı çok sayıda adrese baskın yapıldı.
Bağcılar, Başakşehir, Büyükçekmece, Esenler, Fatih ve Kartal İlçeleri'nde altı iş yeri ve dokuz depoya yapılan operasyonlarda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 15 bin 640 adet kaçak kol saati, altı bin 276 adet kaçak güneş gözlüğü, 149 adet kaçak akıllı cep telefonu, beş bin 514 adet kaçak kulaklık, beş bin 70 adet kaçak şarj aparatı, iki bin 300 adet kaçak batarya, 36 adet kaçak hoparlör, 297 adet kaçak araç şarj cihazı ve 18 adet kaçak tuşlu cep telefonu ele geçirildi.
KAÇAK PIRLANTALAR DA BULUNDU
Adreslerde yapılan aramalarda ayrıca dört bin 320 adet kaçak elektronik sigara, 14 bin 65 adet kaçak elektronik sigara likidi, dört bin 884 adet kaçak elektronik sigara aparatı ve 380 adet ağırlığı 88.03 gram olan kaçak değerli taş (Kaçak Pırlanta) da bulundu.
Yapılan seri operasyonlarda el konulan kaçak ürünlerin piyasa değerlerinin toplamda 25 milyon lira olduğu ifade edildi. Gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı.
İstanbul'da dev kaçakçılık operasyonu! Piyasa değeri dudak uçuklattı | Video