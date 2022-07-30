İstanbul’da dev kaçakçılık operasyonu! Piyasa değeri dudak uçuklattı

Adreslerde yapılan aramalarda 15 bin 640 adet kaçak kol saati, altı bin 276 adet kaçak güneş gözlüğü, 149 adet kaçak akıllı cep telefonu, beş bin 514 adet kaçak kulaklık, beş bin 70 adet kaçak şarj aparatı, iki bin 300 adet kaçak batarya, 36 adet kaçak hoparlör, 297 adet kaçak araç şarj cihazı ve 18 adet kaçak tuşlu cep telefonu ele geçirildi.