İstanbul’da dev narkotik operasyonu! Silah ve uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, sabah saatlerinde Anadolu Yakasındaki birden fazla adrese eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi. Operasyona havadan helikopter, adresleri aramada da hassas burunlu narkotik köpeği Alf görev almıştı.



3 İLDE OPERASYON

İstanbul merkezli operasyonun Bursa ve İzmir'de de yapıldığı öğrenildi. İstanbul'da adresleri önceden tespit edilen 30 kişiden 28'i polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İstanbul'da şafak vakti helikopter destekli narkotik operasyonu gerçekleştirildi | Video



Yapılan operasyonda silah ve uyuşturucu maddenin de geçirildiği öğrenildi.