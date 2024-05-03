İstanbul’da dev operasyon… 16 binden fazla sahte belgeyle yakalandılar

Adreslerde yapılan detaylı aramalarda 16 bin 318 sahte pasaport, sahte kimlik kartları, sahte sürücü belgeleri, Hava-Kara-Hudut Kapısı sahte giriş ve çıkış silikon mühürleri, lazer kesim cihazı, NFC cihazı, kart basım makinesi, renkli yazıcı, lazer markalama ve kazıyıcı makinesi, baskı makinesi, sahte pasaport imalatında kullanılan metal kabartma plakalar, 250 gram altın, beş bin euro, 800 dolar nakit para ve yine sahte belge imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.