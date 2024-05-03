İstanbul’da dev operasyon… 16 binden fazla sahte belgeyle yakalandılar

"Resmi Belgede Sahtecilik" ve "Göçmen Kaçakçılığı" operasyonunu İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçaklığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi.
Farklı ülkelere ait sahte kimlikler, sahte pasaportlar ve sahte vatandaşlık belgeleri hazırlayarak satan ve "Göçmen Kaçakçılığı" suçu işleyen dört kişilik bir çete çökertildi.
Adreslerde yapılan detaylı aramalarda 16 bin 318 sahte pasaport, sahte kimlik kartları, sahte sürücü belgeleri, Hava-Kara-Hudut Kapısı sahte giriş ve çıkış silikon mühürleri, lazer kesim cihazı, NFC cihazı, kart basım makinesi, renkli yazıcı, lazer markalama ve kazıyıcı makinesi, baskı makinesi, sahte pasaport imalatında kullanılan metal kabartma plakalar, 250 gram altın, beş bin euro, 800 dolar nakit para ve yine sahte belge imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınan dört çete üyesi de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.