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Giriş Tarihi: 3.5.2024 13:18

İstanbul’da dev operasyon… 16 binden fazla sahte belgeyle yakalandılar

Metal kabartma plakalar ve sahte silikon mühürler kullanarak sahte kimlikler, sahte pasaportlar ve sahte vatandaşlık belgeleri hazırlayan ve söz konusu belgeleri satan dört kişilik “Göçmen Kaçakçılığı” çetesi çökertildi. 16 binden fazla sahte belge ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
İstanbul’da dev operasyon… 16 binden fazla sahte belgeyle yakalandılar

"Resmi Belgede Sahtecilik" ve "Göçmen Kaçakçılığı" operasyonunu İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçaklığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi.

Farklı ülkelere ait sahte kimlikler, sahte pasaportlar ve sahte vatandaşlık belgeleri hazırlayarak satan ve "Göçmen Kaçakçılığı" suçu işleyen dört kişilik bir çete çökertildi.

Yabancı uyruklu A.A. (35), M.A. (43), A.A.A. (19) ve E.H. (30) isimli dört çete üyesi, İstanbul'un Avcılar İlçesi'ndeki üç adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarla yakalandı.

Adreslerde yapılan detaylı aramalarda 16 bin 318 sahte pasaport, sahte kimlik kartları, sahte sürücü belgeleri, Hava-Kara-Hudut Kapısı sahte giriş ve çıkış silikon mühürleri, lazer kesim cihazı, NFC cihazı, kart basım makinesi, renkli yazıcı, lazer markalama ve kazıyıcı makinesi, baskı makinesi, sahte pasaport imalatında kullanılan metal kabartma plakalar, 250 gram altın, beş bin euro, 800 dolar nakit para ve yine sahte belge imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan dört çete üyesi de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

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İstanbul’da dev operasyon… 16 binden fazla sahte belgeyle yakalandılar
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