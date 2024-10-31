İstanbul’da dev operasyon: 3 ton 500 kilogram metamfetamin ele geçirildi

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi merkezli Esenyurt, Bağcılar, Esenler ve Bayrampaşa'da uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

3,5 TON METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik ekiplerini önceden belirlenen 8 adres ve 4 araca yönelik düzenlediği baskınlarda 2 ton 203 kilogram talk pudrasına emdirilmiş metamfetamin, 1 ton 79 kilogram sıvı metamfetamin, 233,5 k kristal metamfetamin ele geçirildi. Bu rekor miktardaki ele geçirme, narkotik ekiplerinin İstanbul'daki uyuşturucu imalat ve dağıtım ağlarına yönelik etkili takip ve denetim çalışmalarını gözler önüne serdi.

DİĞER SUÇ UNSURLARI VE MALZEMELER DE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sırasında, uyuşturucu maddelerin yanı sıra birçok suç unsuru ve imalat materyali de bulundu: "188 kilogram ara kimyasal madde, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet hassas terazi, 1 adet dedektör yüklü miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: OPERASYONLARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon sonrası yaptığı açıklamada, "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Bu kararlılığımız doğrultusunda, benzer operasyonlarımızı artırarak sürdüreceğiz" dedi. Bakan Yerlikaya, özellikle toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden bu tür suçlarla mücadelenin aralıksız devam edeceğini belirtti.