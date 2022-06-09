İstanbul’da dev operasyon: Parola ’Davetiye’ piyasa değeri 20 milyon

Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira olan 260 kilo 775 gram kaçak nargile tütünü, 241 bin 928 adet kaçak sigara, 327 kilogram kaçak sigara tütünü, 757 bin 50 adet kaçak dal sigara, 300 kaçak puro, 25 bin adet sigara filtresi, 200 adet sahte bandrol, yedi adet sigara dolum makinesi ve bin 500 adet boş sigara kutusu ele geçirildi.