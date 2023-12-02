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Giriş Tarihi: 2.12.2023 11:40 Son Güncelleme: 2.12.2023 12:20

İstanbul’da dev operasyon: Şehit polisin ismini verdiler…

Suç dünyasına; İstanbul’da şehit olan Polis Memuru Hakan Telli’nin isminin verildiği dev operasyon düzenlendi. Farklı suçlara karışan 67 kişi gözaltına alındı. Şehit Polis Memuru Hakan Telli’nin şehit edildiği olayın bazı failleri de yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
İstanbul’da dev operasyon: Şehit polisin ismini verdiler…

İstanbul Emniyeti; Kağıthane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonda açılan ateş sonucu şehit olan Polis Memuru Hakan Telli'nin isminin verildiği geniş kapsamlı bir operasyon düzenledi. Şehit Polis Memuru Hakan Telli'nin şehit edildiği olayın faillerinin de aralarında olduğu ve yaralama, tehdit, yağma, gasp, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten öldürme başta olmak üzere çok sayıda suça karışan sekiz kişi, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Suç dünyasına yönelik düzenlenen "Hakan Telli Operasyonu" kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri de 17 ayrı ilçede çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. 18 uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı.

HEPSİ FİRARİYDİ

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri de 16 ilçede düzenlenen baskınlarda yedi kişiyi gözaltına aldı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; dolandırıcılık, sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan yedi firariyi 15 ilçede yapılan baskınlarla yakaladı. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri de 27 ilçede "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan aranmaları bulunan 27 firariyi yakaladı. Operasyon kapsamında toplamda 67 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

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İstanbul’da dev operasyon: Şehit polisin ismini verdiler…
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