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Giriş Tarihi: 29.11.2022 14:21

İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: Yarım tonu aşkın ele geçirdiler

İstanbul Narkotik Masası Polisleri; kısaca “MET” olarak adlandırılan 500 kilo 750 gram Metamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirdi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu: Yarım tonu aşkın ele geçirdiler

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul'da üç farklı operasyon düzenledi. 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 500 kilo 750 gram kısaca "MET" adı verilen Metamfetamin adlı uyuşturucu madde, 169 kilo kimyasal katkı maddesi, altı kilo 261 gram Esrar maddesi, 31 kök Hint Keneviri, Hint Keneviri yetiştirme amaçlı kullanılan beş düzenek, iki uyuşturucu öğütme düzeneği, bir pompalı tüfek, iki ruhsatsız tabanca, 80 mermi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen iki bin dolar nakit para ele geçirildi.

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İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: Yarım tonu aşkın ele geçirdiler
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