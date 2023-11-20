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Giriş Tarihi: 20.11.2023 11:52

İstanbul'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı

İstanbul'da, filo şirketi üzerinden ucuz araç satma bahanesiyle 65 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

AA
İstanbul’da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 5’i tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Bakırköy Adliyesi'ne getirilen 10 şüpheliden 7'si nöbetçi savcılıkça ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılık, diğer 3 şüpheliyi ise hakkında adli kontrol verilmesi istemiyle hakimliğe gönderdi.

Nöbetçi hakimlikçe tekrar ifadeleri alınan şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 5'i hakkında adli kontrol kararı uygulanarak serbest bırakıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, filo şirketinden araç satın alan müştekilerin, paralarını vermelerine rağmen arabaları teslim edilmeyerek dolandırıldıkları yönündeki şikayet üzerine şüpheliler hakkında, "nitelikli dolandırıcılık, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Müşteki olarak 65 kişinin yer aldığı soruşturma kapsamında hakklarında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 10'u yakalanmıştı.

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İstanbul'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı
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