İstanbul’da düğmeye basıldı! Kalaşnikoflu uyuşturucu çetesine operasyon: 2 kişi tutuklandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye'ye soktukları uyuşturucu maddeleri, İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'de satma hazırlığında bulunan organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütünün yurt dışından temin ettiği uyuşturucu maddeleri yasadışı yollarla İstanbul'a getirdiği ve satma hazırlığında olduğu istihbaratını aldı.