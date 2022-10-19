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Giriş Tarihi: 19.10.2022 09:40

İstanbul'da düğmeye basıldı! Kalaşnikoflu uyuşturucu çetesine operasyon: 2 kişi tutuklandı

İstanbul'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'de satma hazırlığında bulunan organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda adreste yapılan aramalarda çok sayıda Kalaşnikof tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
İstanbul’da düğmeye basıldı! Kalaşnikoflu uyuşturucu çetesine operasyon: 2 kişi tutuklandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye'ye soktukları uyuşturucu maddeleri, İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'de satma hazırlığında bulunan organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütünün yurt dışından temin ettiği uyuşturucu maddeleri yasadışı yollarla İstanbul'a getirdiği ve satma hazırlığında olduğu istihbaratını aldı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yapılan çalışmalar ve fiziki takip neticesinde örgüt üyelerinin uyuşturucu maddeleri Kağıthane'de bulunan bir adreste gizlediklerini tespit etti. Adrese yapılan operasyonda 10 kilogram skunk, 2 kilogram kokain, 1 kilo 500 gram eroin, 4 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 8 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör, 750 adet 7.62 mm çapında fişek, 50 adet 38 kalibre tabanca fişeği, 4 adet elektronik terazi, 1 adet vakumlama makinesi ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 2 kişi ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. F.C.A. ve E.N.C., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şahısların irtibatlı olduğu diğer şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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İstanbul'da düğmeye basıldı! Kalaşnikoflu uyuşturucu çetesine operasyon: 2 kişi tutuklandı
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