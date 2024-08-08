İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik ortak çalışma yaptı.

Ekipler, Bağcılar ilçesinde iki ayrı adreste bulunan uyuşturucu maddenin 5 araçla sevkiyatının gerçekleştirileceğini tespit etti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından belirlenen adres ve araçlara operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi yakaladı.

Yapılan aramalarda 56 kilo 400 gram kokain, 10 koli halinde 184 kilo 240 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.