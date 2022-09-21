İstanbul’da eczanede genç kadına yumruklu saldırı

Olay, saat 11.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle'de bulunan bir eczanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eczaneye ilaç almaya gelen genç bir kadın, kendisini arkasından takip eden bir şahsın yumruk saldırısına uğradı. Neye uğradığını şaşıran kadın, aldığı darbeyle öne eğilirken, saldırgan ise yere düştükten sonra koşarak eczaneden kaçtı. Olayın ardından kadın, kendisine yumruk atan tanımadığı şahsın yakalanması için emniyete giderek şikayette bulundu.