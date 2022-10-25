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Giriş Tarihi: 25.10.2022 23:56

İstanbul'da ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girmeye çalıştı

İstanbul Bağcılar’da üzerine kopya düzeneği kuran kişiyi, kulağına taktığı işitme cihazı ele verdi. Polis yaptığı aramada, şahsın üzerindeki düzeneği tespit ederek şüpheliyi gözaltına aldı ve hakkında adli işlem başlattı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girmeye çalıştı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, polis, Kemalpaşa Mahallesi'nde bir okulda 24 Ekim'de gerçekleştirilen ehliyet sınavının öncesinde yaptığı kontrollerde bir adayın davranışlarından şüphelendi. Bunun üzerine arama yapan polis, şüpheli Z.T.U'nun kulağının içinde bir işitme cihazı olduğunu, sırt bölgesine düzenek ile bağlandığını ve karnında bantlanmış halde telefon olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında "6114 Sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.

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İstanbul'da ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girmeye çalıştı
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