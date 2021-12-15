İstanbul’da ele geçirildi: 300 bin dolar fiyat biçmişler!

İstanbul'da ekipler, Ağustos 2020'de Silivri'de bir evden çalınan, üzerinde Safevi Hanedanlığına ait kompozisyonların yer aldığı, Şah Abbas'ın Osmanlı Devleti ile savaşının betimlendiği yaklaşık 500 yıllık ipek İran halısını aramak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda aranan halıya M.K., T.B. ve İ.A. isimli şahısların müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin İstanbul Fatih'te ikamet ettikleri belirlendi.