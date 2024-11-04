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Giriş Tarihi: 4.11.2024 11:17 Son Güncelleme: 4.11.2024 13:17

İstanbul’da ele geçirildi: Piyasa değeri 30 milyon lira…

Lüks otomobillere ait kaçak araç yedek parçalarını yurt dışından getirerek satan iki kişi operasyonla yakalandı. Piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olan lüks otomobillere ait 743 adet araç lastiği ve jantı ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
İstanbul’da ele geçirildi: Piyasa değeri 30 milyon lira…

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; yasa dışı yollarla ülkemize getirilen lüks otomobillere ait kaçak araç yedek parçalarının satışa sunulduğu adreslere operasyon düzenledi.

Esenyurt ve Sultanbeyli İlçeleri'ndeki iş yeri ve depolara eş zamanlı olarak baskın yapıldı. Söz konusu kaçak araç yedek parçalarını satarak piyasaya süren iki kişi "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan detaylı aramalarda piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olan lüks otomobillere ait 743 adet araç lastiği ve jantı ele geçirildi.

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İstanbul’da ele geçirildi: Piyasa değeri 30 milyon lira…
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