İstanbul’da ele geçirilen sikkelerde dikkat çeken detay: Dünyada iki tane var!

Adreslerde yapılan aramalarda farklı tarihi dönemlere ait olduğu değerlendirilen Helenistik, Geç Roma, Emeviler, Erken Bizans ve Osmanlı dönemine ait 89 sikke, Türk İslam dönemine ait olduğu düşünülen altın varaklı süslenmiş çerçeve içerisinde hat levhalar, Osmanlı Padişahlarına ait olduğu düşünülen fermanlar, beratlar, diplomalar, takdirnameler, tapu senetleri, Geç Bizans dönemine ait olduğu düşünülen seramik vazo ve kadın başlı ile hayvan başlı figürlerin de aralarında olduğu 394 obje ele geçirildi.