İstanbul’da ele geçirilen timsahlar Gaziantep’te

İstanbul'a giden ekip tarafından özel araçlarla kente getirilen hayvanlar, yeni yaşam alanlarına yerleştirildi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Müdürü Celal Özsöyler, İstanbul'da gümrük geçişi sırasında tespit edilerek el konulan timsahların bilgisi kendilerine ulaşınca hemen uzman bir ekip gönderip hayvanları aldırdıklarını söyledi.

Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, gümrük geçişinde veya operasyonlarda ele geçirilen çok sayıda yırtıcı hayvanın da barındığını belirten Özsöyler, "İstanbul Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından kaçak yollarla ülkeye sokulmuş olan bir erkek, bir dişi timsah yakalandı. Bunun üzerine bizimle irtibata geçtiler. Çünkü bu yaban hayvanlarının ya doğada ya da hayvanat bahçelerinde bulunması gerekiyor. Bizde de bu hayvanların doğal ortamları bulunduğu için bizimle iletişim kurdular. Bunun üzerine bizler özel taşıma araçlarımızla İstanbul'a giderek, 2 timsahı doğal yaşam parkımıza getirdik. Şu anda uyum süreci içerisindeler" dedi.

Kış mevsiminde hayvanları özelliklerine uygun barınaklara aldıklarını söyleyen Özsöyler, "Timsahlar için alttan ısıtmalı barınaklar ayarladık. 28 dereceyi bulan bir ortam olması gerekiyor. Uygun nem ve sıcaklığı sağladık. Şu an sağlık durumları da iyi, strese bağlı olarak yem almadılar. Kısa bir süre sonra beslenmeye de başlayarak, doğal ortamlarına uyum sağlayacaklar'' diye konuştu.