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Giriş Tarihi: 12.8.2022 12:13 Son Güncelleme: 12.8.2022 12:54

İstanbul’da Emniyet Amiri atamaları yapıldı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde dokuz Emniyet Amiri’nin atamaları yapıldı. Sırada; bugün veya hafta sonu yapılması beklenen il içi Emniyet Müdürleri atamaları var.

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da Emniyet Amiri atamaları yapıldı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde Emniyet Amirleri'nin atamaları yapıldı. Personel Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu'nun "İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş" adına imzaladığı atamalara göre; Eyüp Sultan İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini başarıyla yürüten Emniyet Amiri Mehmet Hadi Güçlü, Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı Vekili oldu. Emniyet Amiri Levent Tatar, Önleyici Hizmetler Şube Müdür Yardımcısı Vekili görevine atandı.

Emniyet Amiri Emre Tufan'ın ataması, Esenler İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı olarak yapıldı. Emrah Ata, Bağcılar İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı oldu. Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevindeki İbrahim Öztürk, aynı ilçeye Müdür Yardımcısı olarak atandı. Alperen Süer, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Vekili oldu. Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amiri Mustafa Ermenek ise Beykoz İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atandı. Emniyet Amiri Emre Kaya da Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı oldu. Sırasıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası'nda ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün kadrosunda başarıyla görev yapan Emniyet Amiri Alpaslan Ödevli de asaleten Fatih İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Sırada; uzun süredir merakla beklenen il içi Emniyet Müdürleri atamaları var. Söz konusu atamaların bugün veya hafta sonu yapılmasının beklendiği bilgisine ulaşıldı.

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İstanbul’da Emniyet Amiri atamaları yapıldı
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