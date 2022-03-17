İstanbul Emniyeti; eş zamanlı operasyonla dolandırıcılara büyük darbe vurdu. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği Polisleri başta "Nitelikli Dolandırıcılık" olmak üzere; bilişim yolu ile işlenen suçlardan ötürü haklarında 10 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ve sürekli adres değiştirerek izlerini kaybettirmeye çalışan firari suçlulara yönelik operasyon düzenledi. İstanbul'un 32 ilçesinde baskın yapılan çok sayıda adreste aranan 107 firari suçlu yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.





İstanbul'da eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu! 107 gözaltı var | Video