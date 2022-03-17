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Giriş Tarihi: 17.3.2022 11:19 Son Güncelleme: 17.3.2022 12:14

İstanbul'da eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu! 107 gözaltı var

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu! 107 gözaltı var

İstanbul Emniyeti, dolandırıcılık suçlarına karışan ve aranan firari suçlulara 32 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi. 107 firari suçlu yakalandı.

İstanbul Emniyeti; eş zamanlı operasyonla dolandırıcılara büyük darbe vurdu. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği Polisleri başta "Nitelikli Dolandırıcılık" olmak üzere; bilişim yolu ile işlenen suçlardan ötürü haklarında 10 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ve sürekli adres değiştirerek izlerini kaybettirmeye çalışan firari suçlulara yönelik operasyon düzenledi. İstanbul'un 32 ilçesinde baskın yapılan çok sayıda adreste aranan 107 firari suçlu yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul'da eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu! 107 gözaltı var | Video

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İstanbul'da eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu! 107 gözaltı var
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