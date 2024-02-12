İstanbul’da eş zamanlı fuhuş operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Fuhuşla mücadele kapsamında polis ekipleri 6 Şubat 2024 günü İstanbul'da Ataşehir, Sarıyer ve Ümraniye ilçeleri de dahil olmak üzere 8 farklı adreste eş zamanlı operasyon yapıldı.
FUHUŞ OPERASYONUNDA 7 GÖZALTI
Soruşturma kapsamında zorla fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu 6 kadının da kurtarıldığı öğrenilirken 3'ü kadın 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyet işlemlerinin tamamlanmasından sonra İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheliden 4'ü tutuklama talebiyle, bir şüpheli adli kontrol talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. İki şüpheli ise savcılıkça serbest bırakıldı. Hakimlik, sorgularının ardından 4 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verirken bir şüpheli de adli kontrol tedbirlerinin uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.