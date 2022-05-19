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Giriş Tarihi: 19.5.2022 13:31

İstanbul’da eş zamanlı “torbacı” operasyonu: 15 gözaltı

AA
İstanbul’da eş zamanlı “torbacı” operasyonu: 15 gözaltı

İstanbul'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı ilçelerde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON: 15 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında, teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışması yürüten polis ekipleri, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Maltepe ve Pendik'te çok sayıda adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 15 şüpheliyi yakaladı.

ÇEŞİTLİ TÜR VE MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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İstanbul’da eş zamanlı “torbacı” operasyonu: 15 gözaltı
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